Brüggen muss sparen Fraktionen beraten über Brüggens Haushalt für das Jahr 2023

In Anlehnung an das Gemeindefinanzierungsgesetz schlug Oliver Mankowski folgende Steuererhöhungen vor: bei der Grundsteuer A: von 247 v.H. auf 254 v.H.: Das heißt, ein Landwirt mit einem mittleren Hof zahlt statt 880,48 Euro künftig 905,34 Euro pro Jahr. Bei der Grundsteuer B regte er eine Erhöhung von 479 v.H. auf 493 v.H. an. Das bedeutet für eine Familie mit einem Altbau 153,38 Euro statt zuvor 149,02 Euro pro Jahr; für eine Familie mit Neubau künftig 342,74 Euro statt 333 Euro. Die Gewerbesteuer soll von 414 v.H. auf 416 v.H. steigen. Für einen mittleren Betrieb heißt das: Zu zahlen sind in Zukunft 18.577,31 Euro (bisher: 18.488 Euro).