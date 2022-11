Kreis Viersen „Gewalt kommt nicht in die Tüte“: Bäckereien geben spezielle Brötchentüten aus

„Statt handelsüblicher Brötchentüten geben die Bäckereien an diesem Tag speziell angefertigte Tüten mit dem Aufdruck ,Gewalt kommt nicht in die Tüte‘ aus“, erläutert eine Kreis-Sprecherin. „Insgesamt 15.000 Brötchentüten werden anlässlich des Aktionstages in Umlauf gebracht. Auf den Tüten sind auch Telefonnummern von Hilfs- und Beratungsstellen aufgeführt.“ An der Aktion beteiligen sich demnach alle Bäckereifilialen der Firmen Oomen, Pesch, Achten und Hoenen im Kreis Viersen, außerdem im Westkreis: in Brüggen die Bäckereien Lehnen und Kamps; in Nettetal die Bäckerein Göbbels und Maria Dückers; in Viersen Bäckerei Grüters, Café Kerskens, Biomarkt Vienhues und Benzers Café. Darüber hinaus sind in den Kommunen weitere Aktionen geplant. So werden etwa vor dem Rathaus in Nettetal vier orangefarbene Fahnen gehisst. Im Foyer des Rathauses und in der Stadtbücherei finden Frauen Broschüren und Flyer mit Hilfsangeboten. In Viersen wird der Zonta-Club am Samstag, 26. November, orangefarbene Rosen auf dem Viersener Wochenmarkt verteilen.