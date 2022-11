Kulturprogramm 2023 auf dem Prüfstand Kultur in Nettetal ist zu teuer – neues Konzept gesucht

Die Politiker haben für die Kultur die Notbremse gezogen. Nachdem die Goethe-Aufführung „Stella“ in einer Fassung der Hamburger Kammerspiele nur 80 zahlende Zuschauer in den Seerosensaal lockte, überlegen sie, wie es ohne Werner-Jaeger-Halle, die noch saniert wird, weitergeht. Ohne Abstriche an Qualität und Quantität des Angebotes zu machen, sollen die Kosten im Rahmen gehalten werden. Bis zum Haupt- und Finanzausschuss am 29. November soll es laut Stadt seitens der Politik einen für alle Beteiligten tragfähigen Vorschlag geben.