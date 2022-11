Der RP-Kalender 2023 : So schön ist unsere Heimat von oben

Düsseldorf Mehrere Fotografen haben ein Jahr lang Stadt und Land in Szene gesetzt. Der Kalender 2023 unserer Redaktion zeigt die ganze Schönheit und Vielfalt der Region aus der Drohnen-Perspektive.

So ist der inzwischen sechste Kalender „Unsere Region von oben“ mit zwölf Monatsmotiven und einem Titelmotiv entstanden. Die Fotografen waren unter anderem am sonnigen Paradiesstrand in Düsseldorf, am Unesco-Welterbe in Monheim und zum Sonnenaufgang am Mühlenmuseum in Kleve.