Trend auf NRW-Weihnachtsmärkten So schmeckt der neue Rosé-Glühwein

Düsseldorf · Eine Gesetzesänderung erlaubt es den deutschen Winzern, ab diesem Jahr Rosé-Glühwein herzustellen. Auf den Weihnachtsmärkten heißt es also in diesem Jahr: Rot, Weiß oder Rosé? Doch wie schmeckt die neue Sorte? Wir haben den Wein in Düsseldorf getestet.

24.11.2022, 10:09 Uhr

6 Bilder Wie schmeckt der neue Rosé-Glühwein auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt? 6 Bilder Foto: Anne Orthen (orth)

Von Stefan Schier