Chaos und Ausfälle bei Bus und Bahn NRW-Verkehrsminister ist „froh um jede Baustelle“

Angesichts von Zugausfällen, Personalengpässen und Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr hat NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) die Strategie der Landesregierung verteidigt. Wesentlicher Grund für die gegenwärtige Lage seien Bauarbeiten an der Schiene. Die Landesregierung tue nun, „was in der Vergangenheit nicht getan worden ist: nämlich, dass in das Schienennetz in angemessener Weise investiert wird“, sagte Krischer am Donnerstag bei einer „Aktuellen Stunde“ im Düsseldorfer Landtag. „Deshalb bin ich froh um jede Baustelle, die wir haben.“ Auch wenn es, wie er zugab, „große Probleme“ gebe.