Abschaffung der Straßenbaubeiträge in NRW Es gilt das Wahlversprechen

Doch so recht kommt das Projekt nicht vom Fleck. Die schwarz-grüne Landesregierung legt diesbezüglich nachweisbar keine Eile an den Tag. Das von ihr in Auftrag gegebene Rechtsgutachten datiert auf Juni, hat die Parlamentarier aber erst jetzt, im November, erreicht. Wer ein aufrichtiges Interesse an dem Projekt hat, könnte da schon mehr Elan zeigen und längst in die politische Debatte eingestiegen sein. Stattdessen hat Ministerin Ina Scharrenbach im Ausschuss jüngst unmissverständlich durchblicken lassen, dass für sie andere Dinge Priorität haben.