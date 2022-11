Änderung der Quarantäneverordnung Coronakurs der Vernunft in NRW

Wieder einmal erleben Bürger einen föderalen Flickenteppich an Einschätzungen, Regeln und Signalen. Als Minister, der in Flugzeugen, Fern- und Nahverkehr gleich drei unterschiedliche Regeln zur Maskenpflicht zulässt, hat Lauterbach seine Autorität verspielt. Der SPD-Politiker hat nicht mehr die Überzeugungskraft, Bürger und Länder zu einen. Jetzt macht jeder, was er will - NRW zum Glück das richtige.