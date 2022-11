Nach Schüssen auf Alte Synagoge in Essen Jüdische Gemeinden tief verunsichert – „Womit müssen wir noch rechnen?“

In der Nacht zu Freitag wurde in der Essener Innenstadt auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge geschossen. Videoaufnahmen zeigen, wie eine Person mehrfach auf die Tür feuert. Am Samstag wurden zudem weitere mutmaßliche Einschusslöcher am Dach der neuen Essener Synagoge entdeckt, die augenscheinlich schon älter sind.