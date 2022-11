Wegen Baustellen und Krankheitsfällen : Bahn schränkt NRW-Regionalverkehr ein

Gelsenkirchen Neben Baustellen beeinträchtigen auch zahlreiche Krankheitsfälle den Bahnverkehr. Wegen der angespannten Personallage kündigt die Deutsche Bahn ab Montag weitere Ausfälle an - diese Linien sind betroffen.

Wegen Bauarbeiten an Gleisen zwischen Dortmund und Bochum müssen Zugreisende und Berufspendler im Ruhrgebiet in der kommenden Woche bereits zahlreiche Zugausfälle und Umleitungen in Kauf nehmen. Nun kündigten die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) noch weitere Einschränkungen im Nahverkehr bis Weihnachten an. Grund der Ausfälle von S-Bahn-Zügen und Regionalbahnen seien „hohe Krankenstände“ bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bahn. „Wir haben natürlich erst versucht, es anders zu lösen, also mit Überstunden oder auch Leute aus dem Urlaub zu holen, aber irgendwann war das Ende der Fahnenstange erreicht“, sagt Dirk Pohlmann, DB-Sprecher NRW.

Folgende Linien sind betroffen:

Die S 3 fällt zwischen Essen Steele Ost und Oberhausen aus. Zwischen Essen Steele Ost und Hattingen fährt sie weiterhin planmäßig.

Die zwischen Langenfeld und Wuppertal-Vohwinkel verkehrende S 68 fällt ebenfalls aus. Hier verkehren mehrere Linien parallel.

Ein leicht eingeschränktes Angebot gibt es auf den Linien RB 32 (Duisburg – Oberhausen – Gelsenkirchen – Herne-Dortmund) und RB 40 (Essen über Witten nach Hagen). Hier fallen tagsüber und nachts einzelne Züge aus.

Für die S 3 und die RB 32 hat die DB einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Der VRR ist verstimmt. Die Bahn habe in den vergangenen Tagen „kein verlässliches und für die Fahrgäste planbares Angebot zur Verfügung stellen“ können. Die Folge war, dass Züge sehr kurzfristig ausfielen. Man habe mit DB Regio nun vereinbart, auf einigen Strecken Leistungen einzuschränken, um damit einen gesicherten Betrieb auf anderen Linien herzustellen.

Die Deutsche Bahn bedauerte in einer Mitteilung am Donnerstag die aktuellen Einschränkungen. Man tue alles, um die Auswirkungen auf die Kunden „so gering wie möglich zu halten“ und versuche, kurzfristig Ersatz für die erkrankten Mitarbeiter zu finden. „Wenn Krankenstände, wie aktuell zu beobachten, über eine längere Zeit derart hoch sind, hilft ein vorübergehend leicht reduziertes Angebot, das wir dann stabil und verlässlich für unsere Kund:innen fahren können“, hieß es. DB-Sprecher Pohlmann verwies darauf, dass man in den vergangenen Jahren „so viele neue Mitarbeitende eingestellt habe wie nie“. Auch während der Pandemie sei „weiter massiv rekrutiert“ worden, um beim Personal „robuster zu werden“. Seit 2019 habe die Bahn bundesweit insgesamt rund 20 000 Stellen aufgebaut.

Laut VRR hat man sich erst Anfang September mit DB Regio auf ein Maßnahmenpaket verständigt, um das Angebot im Nahverkehr wieder zu stabilisieren. Doch das Chaos scheint derzeit größer denn je. In den vergangenen Wochen habe man die Entwicklung auf der Schiene im Nahverkehr regelmäßig analysiert und kontinuierlich Gespräche mit DB Regio geführt. Während sich das Angebot auf einigen Linien stabilisierte, habe sich die Situation bei den S-Bahnen im Rhein-Ruhr-Gebiet wieder deutlich verschlechtert, monierte der VRR.

Wörtlich heißt es: „Gleichzeitig hat der VRR seine Erwartungen gegenüber der Vorstandsebene von DB Regio erneut deutlich untermauert, im Sinne der Fahrgäste alle Anstrengungen zu unternehmen, um künftig Zugausfälle dieser Größenordnung zu vermeiden.“

Die Deutsche Bahn verzeichnet insgesamt einen extremen Anstieg von Zugausfällen wegen Personalmangels. Dies berichtet der „Spiegel“ am Freitag in einer Vorabmeldung. Betroffen sei vor allem der Regionalverkehr. Allein von Juli bis September konnten dort 18.676 Fahrten nicht stattfinden, weil Mitarbeiter fehlten – im gleichen Zeitraum des Vorjahres lag die Zahl noch bei 6935. Das geht nach Angeben der Nachrichtenseite aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine schriftliche Frage aus der Linken-Bundestagsfraktion hervor. Insgesamt sind demnach in den ersten drei Quartalen 2022 bereits 34.388 Fahrten personalbedingt ausgefallen, im gesamten Jahr 2021 waren es mit 21.954 deutlich weniger. Seit mindestens Mitte 2021 liegt der Quartalswert jeweils über dem des Vorjahres, mit zuletzt stark steigender Tendenz.

