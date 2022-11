Durch Pandemie noch verstärkt Hohe Impflücke bei Kindern und Jugendlichen in NRW

In Nordrhein-Westfalen sind in der Corona-Pandemie deutlich weniger Kinder und Jugendliche geimpft worden als in der Zeit davor. Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 habe es 2021 eine Abnahme von 13 Prozent gegeben, teilte die Krankenkasse DAK-Gesundheit in Düsseldorf mit.