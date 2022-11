Landesregierung gefordert : Verlässlicher Schutz für Frauen

Eine Frau sitzt in einem Frauenhaus auf einem Bett. Foto: dpa/Maja Hitij

Düsseldorf In Deutschland wird im Schnitt am Tag eine Frau im häuslichen Umfeld getötet. Die Frauenhäuser und -Beratungsstellen in NRW sind in Aufruhr, weil im Haushalt weniger Geld für ihre lebensrettende Arbeit vorgesehen ist.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Laut der letzten Statistik des Bundeskriminalamts zur Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft ist die Zahl der Opfer seit 2013 Jahr für Jahr gestiegen: Rund 120.000 Frauen erlebten im Jahr 2020 Gewalt, 360 wurden getötet – also im Schnitt eine Tote pro Tag. Allein diese Zahlen genügen, um die Dramatik des Problems zu verdeutlichen. Und sie belegen auch, wie wichtig ein gut funktionierendes Schutzsystem ist, damit Frauen und ihre Kinder Zuflucht vor den Tätern finden können.

Insofern ist es nachvollziehbar, dass der Aufschrei gewaltig war, als im Landeshaushalt für das kommende Jahr plötzlich 1,85 Millionen Euro an Zuwendungen für Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen fehlten. Und das ausgerechnet in einem Ressort, das von einer Grünen-Politikerin verantwortet wird. Fünf Tage ließ sich Ministerin Josefine Paul Zeit, ehe sie klarstellte, dass es sich mitnichten um eine Etatkürzung handele. Vielmehr hatte es in der vergangenen Legislaturperiode unter ihrer Vorgängerin Ina Scharrenbach (CDU) Fördermittel für die Häuser gegeben, die aber nicht vollständig abgerufen worden seien. Das Problem mit solchen Programmen ist auch aus anderen Zusammenhängen bekannt – zu kompliziert, zu bürokratisch, zu aufwendig. Insofern ist die Zusage von Ministerin Paul, nun die Häuser dauerhaft mit mehr Mitteln auszustatten, eine gute, wenn auch unglücklich spät kommunizierte Nachricht.