Angst vor Kürzungen : Finanzierung der Frauenhäuser sorgt für Streit

Die Kriminalstatistik listet 120.000 Fälle von Gewalt gegen Frauen im häuslichen Umfeld auf. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Düsseldorf Für die Frauenhäuser stehen im Landeshaushalt 1,85 Millionen Euro weniger zur Verfügung. Die Organisationen sind entsetzt. Die Gleichstellungsministerin beschwichtigt und verweist auf eine geänderte Finanzierung, die langfristig sogar vorteilhaft sei.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Der Entwurf für den Haushalt 2023 sorgt einmal mehr für Unmut bei Hilfsorganisationen. Nachdem bereits die Aids-Hilfe NRW sich über eine Kürzung der Mittel beklagt hatte, sind es nun die Betreiber der Frauenhäuser, die um ihre Finanzierung bangen. Denn der Entwurf der Landesregierung weist 1,85 Millionen Euro weniger für die Arbeit rund um das Thema „Gewalt gegen Frauen“ aus als im Vorjahr.

Anja Butschkau, Sprecherin für Gleichstellung und Frauen der SPD-Landtagsfraktion, sieht darin einen Widerspruch „zu den großspurigen Ankündigungen von Schwarz-Grün im Koalitionsvertrag“. Der Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt müsse auskömmlich finanziert bleiben, forderte sie. „Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Hilfesystems.“ Geringere Finanzierungsbedarfe seien hier nicht zu erkennen. „Dass ausgerechnet eine grüne Frauenministern jetzt fast zwei Millionen weniger für den Schutz von Frauen ausgeben will, ist für uns nicht nachzuvollziehen.“

Das Ministerium wies die Anschuldigungen am Freitag entschieden zurück. 2021 und 2022 sei der Haushaltsansatz für die Frauenhilfeinfrastruktur um jeweils rund fünf Millionen Euro aufgestockt worden. Allerdings seien die bisherigen Mittel nicht verausgabt worden und waren nur für befristete Maßnahmen vorgesehen, etwa für Investitionen. Mit dem Haushalt für 2023 werde nun der wichtige zweite Schritt vollzogen: Ein Großteil der Mittelaufwüchse von 2021 und 2022 werde ab 2023 verstetigt. Im Vergleich zu 2020 stünden ab 2023 langfristig jährlich neun Millionen Euro mehr für die dauerhafte Verstärkung und den Ausbau der landesgeförderten Hilfestrukturen zur Verfügung. „Ganz konkret plane ich, im kommenden Jahr 2023 fünf bereits bestehende, bislang nicht landesgeförderte Frauenhäuser in Recklinghausen, Datteln, Minden, Münster und Salzkotten in die Landesförderung aufzunehmen“, sagte Ministerin Josefine Paul unserer Redaktion. Zudem werde man zügig ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umsetzen und das Förderprogramm Frauenhäuser ab dem Jahr 2023 um eine Fachkraftstelle für die Arbeit mit den im Frauenhaus lebenden Mädchen und Jungen erweitern.

Bei den Betroffenen sorgen die Ankündigungen nur bedingt für eine Entspannung. Der Haushaltsentwurf sei zumindest irritierend, sagte Etta Hallenga von der Frauenberatungsstelle Düsseldorf. „Ein mulmiges Gefühl bleibt, weil es keine Pflichtfinanzierung für unsere Arbeit gibt.“ Die Organisationen könnten sich nicht durch Spenden finanzieren und seien deshalb auf Mittel des Landes und der Kommunen dringend angewiesen. „Angesichts der zahlreichen Krisen werden die Spielräume im Landeshaushalt immer kleiner. Wir haben die Sorge, dass unsere Finanzierung hinten über fallen könnte.“ Ein zweites Problem bestehe in der angespannten Haushaltslage der Kommunen. Deutschland habe sich zur Umsetzung der Istanbuler Konvention verpflichtet, die unter anderem klare Vorgaben für Frauenghausplätze mache. Von den Zielen sei man bundesweit, aber auch in NRW weit entfernt, so Hallenga. „De facto müsste die Finanzierung deutlich ausgeweitet werden.“