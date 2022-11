Digitale Gewalt zerstört Debatten Hilfe gegen Hass im Netz gefordert

Die SPD-Fraktion im Landtag will, dass NRW eine eigene, zentrale Anlaufstelle für Opfer digitaler Übergriffe und Anfeindungen schafft. Das schlägt sie in einem Antrag vor. Außerdem sollten Hass und sexualisierte Gewalt im digitalen Raum nach Vorstellung der SPD fächerübergreifend in der Schule behandelt werden, und auch in der Polizeiausbildung sollte das Themenfeld umfassender beleuchtet werden. „Es ist ein Problem, das unsere Debattenkultur, unsere Demokratie am Ende bedroht“, so die SPD-Abgeordnete Ina Blumenthal. Gesellschaftliche Gruppen wie Mädchen und Frauen, aber auch Mitglieder der LGBTQ-Community, könnten aus dem Diskurs verdrängt werden.