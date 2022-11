Pandemie in Krefeld 1.028 Krefelder mit Corona infiziert

Aktuell 131 neue Corona-Fälle in Krefeld meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 23. November (Stand: 0 Uhr), im Vergleich zum Vortag. Bisher wurden in der Seidenstadt damit 87.758 Erkrankungen erfasst. Als rechnerisch genesen gelten 86.435 Krefelder. Infiziert sind 1.028 Personen, am Vortag waren es 897. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) für Krefeld mit 245,3 an, am Vortag wurde eine Inzidenz von 251,9 mitgeteilt. In die Statistik fließen beim RKI alle durch einen PCR-Test bestätigten Infektionen ein. Insgesamt 295 Krefelder sind bisher im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. In den hiesigen Kliniken liegen derzeit 40 Krefelder mit Covid-19, davon zwei auf der Intensivstation. An den Kindertageseinrichtungen gibt es drei neue Corona-Erkrankungen, 14 weitere Fälle melden die Schulen.