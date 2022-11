Ab Samstag, 19. November : Wieder Züge aus Grevenbroich von Bahn-Baustelle betroffen

RE 8 und RB 27 halten bis 12. Dezember nicht in der Kölner City. Foto: dpa/Henning Kaiser

Grevenbroich In der Nacht zu diesem Samstag, 19. November, fällt der Startschuss für Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofs Köln Messe/Deutz, die auch Auswirkungen auf den Zugverkehr aus Richtung Grevenbroich haben.

Denn die Züge der Linien RE 8 und RB 27, die von Jüchen aus kommend in Grevenbroich und Rommerskirchen halten und weiter nach Köln fahren, halten bis zum 12. Dezember nicht am Kölner Hauptbahnhof und nicht in Deutz. Stattdessen fahren sie eine Umleitung über die Südbrücke und halten an der Station Köln Süd.

Für Fahrgäste, die mit der Bahn in das Zentrum der Domstadt fahren wollen, bedeutet das: Sie müssen mehr Zeit einplanen. Ärgerlich ist das in den Augen vieler deshalb, weil erst vor wenigen Tagen eine Großbaustelle zwischen Rommerskirchen und Köln-Ehrenfeld abgeschlossen wurde. Wochenlang hatten Fahrgäste aus Grevenbroich den Schienenersatzverkehr (Busse) nutzen müssen.

Für diejenigen, die nun etwa von Grevenbroich aus zum Hauptbahnhof nach Köln fahren wollen, verlängert sich die Fahrtzeit (im besten Fall) um etwa zehn auf 40 Minuten. Fahrgäste können in Köln-Ehrenfeld aussteigen und dort beispielsweise in die S-Bahn 19 mit dem Ziel Hennef (Sieg) umsteigen. Die meisten S-Bahnen verkehren trotz Baustelle. Umsteigen können Fahrgäste auch an der Station Köln Süd: Von dort rollen ebenfalls Züge (etwa RE 5 oder RE 22) regelmäßig zum Hauptbahnhof und nach Deutz.

In den Einbau von insgesamt acht neuen Weichen investiert die Bahn rund 2,3 Millionen Euro. Darüber hinaus stehen Arbeiten an der Deutz-Mülheimer Brücke an. Dadurch können zwei Gleise auf der Hohenzollernbrücke nicht befahren werden. Infos: www.zuginfo.nrw

