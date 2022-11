Unfall in Niederkrüchten-Elmpt Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall am Mittwoch in Niederkrüchten-Elmpt. Sie sucht einen beteiligten Rollerfahrer. Laut Polizei war eine Niederkrüchtenerin (29) gegen 17.55 Uhr auf der Poststraße in Richtung Schulstraße unterwegs. Aus der folgenden Einmündung „Am Friedhof“, an der rechts vor links gilt, kam ein vorfahrtsberechtigter Roller. Wie die Polizei mitteilt, missachtete die Pkw-Fahrerin die Vorfahrt und stieß mit dem Roller zusammen, der Fahrer stürzte. Sie bremste sofort, parkte am Straßenrand, doch als sie ausstieg, war der Mann über die Laurentiusstraße in Richtung Hauptstraße weggefahren. Ein Zeuge hat den Rollerfahrer als schlank, etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet mit einem schwarzen Helm beschrieben; auch der Roller war schwarz. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise auf den Roller und dessen Fahrer; Kontakt zur Polizei unter Telefon 02162 3770.