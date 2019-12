FDP-Treffen in Schwalmtal : FDP: „Hausärzte nach Schwalmtal holen“

FDP-Treffen in Schwalmtal

Schwalmtal Zentrale Themen für die Schwalmtaler FDP sind der Kiesabbau und die Digitalisierung der Schulen.

Die Sorge um die künftige hausärztliche Versorgung in Schwalmtal und der geplante weitere Kiesabbau in Schwalmtal-Lüttelforst waren zwei dominante Themen beim Ortsparteitag der FDP Schwalmtal im „Inselschlößchen am Hariksee“.