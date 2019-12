Bauvorhaben in Brüggen : Kein Brunnen für den Kreuzherrenplatz

Die rund 80-jährige Buche soll auch nach der Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes erhalten bleiben. Auf den geplanten Brunnen und „Pflasterteppich“ wollen die Mitglieder des Bauausschusses aber verzichten. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Der Bauausschuss hat sich für die kostengünstige Variante von Joachim Scheller für den Kreuzherrenplatz entschieden. Verworfen wurden Schellers Ideen für einen Brunnen und einen Pflasterteppich vor dem Rathausportal.

Wie soll der Kreuzherrenplatz in Zukunft aussehen? Nach einem zweieinhalbstündigen Workshop, an dem Vertreter von Werbering, Gastronomie und Kirche sowie der Behindertenbeauftragte teilnahmen, und einer zweistündigen Sitzung des Bauausschusses fällte man einstimmig den Beschluss, den wohl schönsten Platz in der Burggemeinde vor barocker Kulisse mit Rathaus, ehemaligem Kreuzherrenkloster und Pfarrkirche St. Nikolaus schnellstmöglich zu liften. Die Kosten in Höhe von mindestens 300.000 Euro sollen weitgehend ohne Fördermittel gestemmt werden. Dadurch soll das Vorhaben nicht auf die lange Bank geschoben werden. Außerdem will die Burggemeinde sich nicht selbst Konkurrenz machen bei anderen Fördermöglichkeiten.

Grundlage für die nun anstehende Detailplanung ist das kürzlich eingebrachte Gutachten der Niederkrüchtener Planungsgruppe Scheller. Aber auch an dem bereits vor sieben Jahren vorgelegten Konzept des Brüggeners Manuel Uebbing finden Politik und Verwaltung nach wie vor Gefallen. Allerdings wird die Idee eines Brunnens, die Scheller zur Attraktivierung des Platzes entwickelt hatte, aufgegeben.

Info So sah der Platz früher aus Foto: Axel Küppers Die historischen Teile des Brüggener Rathauses gehörten zu einem 1479 errichteten Kloster. Nach einem Brand im Jahr 1751 wurde es wieder aufgebaut.

Fest steht: Die 80 Jahre alte Buche im Herzen des Platzes bleibt stehen, das Natursteinpflaster aus blauem Basalt soll neu verfugt wieder den Untergrund bilden. Einig waren sich die Ausschussmitglieder auch, dass die Stolperfalle und für gehbehinderte Menschen wenig erfreuliche Kante zwischen Platz und Klosterstraße/Fußgängerzone nivelliert werden soll.

Ab der Buche soll zur Klosterstraße hin ein niveaugleicher Übergang hergestellt werden. Wie ein harmonischer und dem Gefälle zur Fußgängerzone hin angepasster Übergang am Ende aussehen soll, darüber ist das letzte Wort allerdings noch nicht gesprochen. „Zumal“, wie Ausschuss-Vorsitzender Thomas Schmidt (CDU) betonte, „der Platz weder symmetrisch ist noch die Buche exakt in der Mitte steht.“

Die Bündnisgrünen plädierten für eine ganzheitliche Betrachtung der kompletten Fußgängerzone inklusive der anderen Plätze, um für die Zukunft im Brüggener Zentrum ein einheitliches Bild zu bieten. Grünen-Fraktionschef René Bongartz stieß sich daran, dass lediglich die Buche geschützt wird, die Ahornbäume hingegen gefällt und durch Neupflanzungen in Containern ersetzt werden sollen. Thomas Gotzen vom Fachbereich Planung/Bauen/Technik verwies auf das Gefahrenpotenzial durch Wurzeln, die die Gasleitungen in Ahornnähe durchtrennen könnten.

Um den stark frequentierten Kreuzherrenplatz in seiner ganzen Breite auch künftig für stark frequentierte Veranstaltungen wie das Pfingstfest, das Streetfood-Festival oder die Büchermärkte uneingeschränkt nutzen zu können, wurde ein von Joachim Scheller geplanter Brunnen nahe der katholischen Pfarrkiche St. Nikolaus verworfen. „Ein Brunnen würde bei Festen nur stören. Wir lehnen ihn auch aus Kostengründen ab“, sagte Rolf Gersemann von der AWB. An dieser sensiblen Stelle auch wenig überzeugend wurde ein eingefasster „Teppich“ aus Basaltstein vom Rathaus-Haupteingang in die Fußgängerzone hinein empfunden. „Es fehlen die Blickachsen. Den Effekt kann man nur aus großer Höhe nachvollziehen“, so Winfried Goertz (CDU).