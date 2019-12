Kunst in Viersen : Zeichnungen wie komplexe Rauminstallationen

Viersen Zum Abschluss ihres Jahres als Kunstgenerator-Stipendiatin hat Justyna Janetzek einen Siebdruck mit dem Titel „Adamant 03“ herausgebracht.

Justyna Janetzek ist Bildhauerin. Und sie ist Zeichnerin. Auf verblüffende Weise verbindet sie beide Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks miteinander: Ihre Installationen wirken wie leichte, schwebende Zeichnungen im Raum. Ihre Zeichnungen wie komplexe Rauminstallationen auf einer zweidimensionalen Fläche. In den Zeichnungen fügt Janetzek vielfältige Formen, Muster und Farben in einer stimmigen Komposition zusammen und deutet – utopische – Möglichkeiten von Architektur an. Zum Abschluss ihres Jahres als Kunstgenerator-Stipendiatin hat die Künstlerin eine Edition herausgebracht, die ein ausgefallenes Weihnachtsgeschenk sein könnte: einen Siebdruck mit dem Titel „Adamant 03“.

Als Janetzek 2018 ihren ersten Siebdruck anfertigte, erinnerte sie die Zeichnung in ihrer Leichtigkeit und Facetten an einen Diamanten. So kam die Edition zu ihrem Namen Adamant. Adamant ist ein Wort, das fiktive, sehr harte Metalle, Minerale, Kristalle oder Edelsteine bezeichnet. Seinen Ursprung hat das Wort in dem griechischen Begriff für „unbezwingbar“. Justyna Janetzek hat ihr Material bezwungen. Einen Siebdruck auf Metall zu bringen, ist nicht ganz so einfach. Das Material muss durch eine fette Paste gegen den Rost geschützt werden, bevor das aufwändige Druckverfahren über eine Reihe von Arbeitsschritten begonnen werden kann.