Kai Pflaume in Brüggen : Brüggener räumt 500.000 Euro bei Lotterie ab

Brüggen Moderator Kai Pflaume überraschte den Gewinner und überreichte ihm einen Scheck. Auch rund 150 weitere Brüggener hatten Losglück.

Als Burkhard M. aus Brüggen von der Postcode Lotterie darüber informiert wurde, dass er einer der Gewinner des Monats Dezember sei, rechnete er mit einer mittleren Summe, die ihn in seiner aktuellen Situation etwas unterstützt. Dass jedoch auf einmal Kai Pflaume vor seiner Tür stand und ihm einen Scheck über 500.000 Euro überreichte, überwältigte ihn vollkommen. Während er den Umschlag entgegen nahm und langsam öffnete, war der Glückspilz fassungslos: „Ich bin ja selten sprachlos, aber jetzt heute schon. Ich wollte es erst gar nicht glauben, als ich die Summe gesehen habe und es immer mehr Nullen wurden. Da musste ich mich erst einmal an der Wand abstützen, um nicht umzukippen.“

Der Berufskraftfahrer aus Brüggen leidet immer noch an den gesundheitlichen und finanziellen Folgen eines Unfalls und kaufte das Los im Januar diesen Jahres. Die Gewinnsumme will er unter anderen dazu nutzen, anstehende Kosten zu begleichen, sein kaputtes Auto zu ersetzen und gemeinsam mit seiner Frau nach einer neuen Wohnung zu suchen. Außerdem möchte er seine drei Kinder beim Start ins Berufsleben unterstützen.

Als großer Fan der Fernsehshow „Wer weiß denn so was?“ war es für den 50-jährigen Brüggener doppelt schön, dass ausgerechnet deren Moderator Kai Pflaume, der bereits über zwei Jahre Botschafter der Lotterie ist, den Gewinn überbrachte. „Ich finde einfach die Kombination daraus, dass die Menschen etwas gewinnen und gleichzeitig gemeinnützige Projekte in ihrer Umgebung unterstützen können, toll. Besonders freut es mich heute, dass jemand gewonnen hat, der es wirklich sehr verdient hat“, begründet Botschafter Kai Pflaume sein Engagement. Gemeinsam mit dem glücklichen Gewinner profitierten auch rund 150 weitere Brüggener Losinhaber mit derselben Postleizahl. Alle Losbesitzer versammelten sich vor dem Rathaus und enthüllten gemeinsam den Gewinn von rund 2600 Euro pro Los. Die Lotterie, welche ihren Ursprung in den Niederlanden hat und seit drei Jahren auch in Deutschland tätig ist, spendet 30 Prozent des Lospreises an soziale und grüne Projekte aus der Region. So wurden unter anderem die Loop-Kinderhilfe, der Zapuh Grenzland und die Brüggener Tafel gefördert.