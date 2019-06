Zweiter Fall von Jagdwilderei in Brüggen : Rehmutter angeschossen - Nachwuchs hat keine Überlebenschance

In einem zweiten Fall von Jagdwilderei in Niederkrüchten/Brüggen innerhalb weniger Tage sucht die Polizei Zeugen. Erneut wurde eine Ricke mit einem Schuss verletzt. Die Naturschutzwacht soll vermehrt auf Tiere achten.

Der zweite Fall ereignete sich bereits am 4. Juni, wurde laut Polizei jedoch erst am Dienstag bekannt. Ein Jagdpächter erstattete bei der Polizei Strafanzeige wegen des Verdachts der Jagdwilderei. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. In seinem Revier, das an den Eichenweg in Brüggen und den Diesberg in Overhetfeld grenzt, war ein totes Reh entdeckt worden. Das weibliche Tier war an der Schulter angeschossen worden „und an den Folgen der Schussverletzung verendet“, so eine Polizeisprecherin. Vermutlich war der Tod aber bereits mehrere Tage eingetreten, bevor das Tier gefunden wurde. Laut Polizei war der Kadaver bereits aufgedunsen. Sie geht davon aus, dass auch diese verendete Ricke Nachwuchs hat. Er ist aber unauffindbar. Ohne Nahrung hat er keinerlei Chance zu überleben.