Vorfall in Viersen : Auto-Aufbrecher hupen versehentlich — festgenommen

Einsatzkräfte der Polizei stellten die beiden Verdächtigen. Foto: Michael Scholten

Viersen Durch einen Zeugenhinweis hat die Polizei in Viersen zwei mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen. Am Mittwoch um kurz nach Mitternacht rief ein Mann die Polizei: Er hatte beobachtet, wie sich zwei junge Männer an der Vorster Straße an einem geparkten Auto zu schaffen machten.

