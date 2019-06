Kultur in Viersen : Stars in Viersens „guter Stube“

Nicola Benedetti ist eine der gefragtesten Geigerinnen ihrer Generation. Am 26. September spielt sie in Viersens „guter Stube“ – begleitet vom Staatlichen Sinfonieorchester Estlands. Foto: Rhys Frampton

Viersen Das Kulturprogramm für die Spielzeit 2019/ 2020 steht. Es bietet eine Mischung aus internationalen Stars wie Nicola Benedetti, beliebten Künstlern wie Köbes Underground und schräger Unterhaltung wie dem Puppentheater „Die Exen“.

Qualität hat bei den Viersener Sinfoniekonzerten Tradition. Schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 1940er- und 1950er-Jahren, kamen mehrfach die Berliner Philharmoniker in die Festhalle; 1947 zum ersten Mal unter der Leitung von Sergiu Celibidache, mit Furtwängler zum ersten Mal im Juni 1949. Karajan, Keilberth, Knappertsbusch und Eugen Jochum dirigierten hier in den 1950er-Jahren, zu Gast war damals die ganze europäische Dirigenten-Oberklasse vom Rang eines Ferenc Fricsay, Jean Martinon, André Cluytens, Rafael Kubelik oder Thomas Beecham.

Qualität und Internationalität kennzeichnen nach wie vor die Viersener Sinfoniekonzerte. Das lässt sich im Spielzeitheft 1919/20 leicht wiederfinden. Soeben hat es die Druckerei verlassen und liegt in der Kulturabteilung, Heimbachstraße 12, sowie an den den anderen üblichen Stellen aus. „Wie völkerverbindend Musik sein kann“, sagt Kulturabteilungsleiterin Brigitte Baggen, „zeigt beispielsweise das erste Sinfoniekonzert am 26. September“. Da kommt mit Nicola Benedetti eine britische Spitzengeigerin. Sie spielt das Violinkonzert des Finnen Jean Sibelius und wird begleitet vom Staatlichen Sinfonieorchester Estlands. Das spielt dazu auch die vierte Sinfonie des Österreichers Anton Bruckner.

Die Puppenspieler „Die Exen“ zeigen am 1. Dezember das Märchen „Nils Holgerson“. Foto: Christof von Büren

Info Petra Barabasch folgt auf Brigitte Baggen Brigitte Baggen Die kommende Spielzeit ist die letzte, die in der Verantwortung von Brigitte Baggen geplant wurde. Die Leiterin der Kulturabteilung, die Germanistik und Geschichte studierte und seit 2014 bei der Stadtverwaltung tätig ist, wird am 1. Juli in den Ruhestand gehen. Petra Barabasch Die Nachfolgerin heißt Petra Barabasch, kommt aus der Kulturabteilung der Stadt Düsseldorf und tritt ihre neue Stelle am 1. Juli an.

Auch das zweite Sinfoniekonzert hat es in sich. Dann wird die junge, 1994 geborene deutsch-bulgarische Perkussionistin Vivi Vassileva mit einem Werk gastieren, das der spanische Komponist Oriol Cruixent eigens für sie geschrieben hat. Ein Bonbon zur Vorweihnachtszeit verspricht ein gemeinsamer Auftritt der A-Cappella-Vokalgruppe „Viva Voce“ mit der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg.

Das Malandain Ballet Biarritz tanzt am 22. April 2020 zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven in der Festhalle. Foto: Olivier Houeix

Die acht Abonnements bieten wie immer eine bunte Mischung ernster und heiterer Kunst. Ein Höhepunkt ist sicher die musikalisch-literarische Lesung mit Schauspielerin Suzanne von Borsody über die mexikanische Malerin Frida Kahlo. Ein Wiedersehen gibt es mit dem Kabarettisten Wilfried Schmickler. Mit von der Partie ist auch wieder RP-Kulturredakteur Wolfram Goertz mit seinem beliebten „Betreuten Hören“.

Mihhail Gerts dirigiert das Symphonieorchester von Estland. Foto: Kaupo Kikkas

Brigitte Baggen wird im Sommer in den Ruhestand gehen. Das hat sie bei der Planung zum Anlass genommen, noch einmal Künstler nach Viersen einzuladen, die hier in ihrer Amtszeit besonders gern gesehen wurden. So gibt es gewissermaßen eine bunte Mischung von Neuem mit einem „Best of Baggen“. „Eine große Fangemeinde“, so Baggen, hätten unter anderem „das neu besetzte Trio ‚Wildes Holz‘ sowie die Truppe ‚Köbes Underground‘“.

Vielversprechend sind auch wieder die Kammerkonzerte, unter anderem mit dem französischen Pianisten Alexandre Tharaud, dem Delian::Quartett und dem Soloklarinettisten der Berliner Philharmoniker, Andreas Ottensamer.

Als Oper gibt es diesmal Aida, als Musical Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“. Auch fürs Gruselige ist gesorgt: Die Hamburger MediaBühne kommt mit Stevensons Gruselklassiker „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“.