Schwalmtal-Waldniel : Großaufgebot der Feuerwehr bei Hallenbrand im Einsatz

Eine Lagerhalle stand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Flammen. Zwei Autos fingen Feuer. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es einer Lagerhalle in Schwalmtal-Waldniel gebrannt. Zwei Löschzüge, jeweils einer aus Amern und Waldniel, mit insgesamt 50 Einsatzkräften waren an dem massiven Löscheinsatz in Stöcken beteiligt. Das berichtet Wehrführer Dirk Neikes von der Löschgruppe Waldniel.