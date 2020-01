Karneval in Brüggen : Einkaufen bei Karamelle Freddie — und die Kamera läuft

Karneval in Brüggen

Brüggen (bigi) Wo bekommen Karnevalsvereine und Fußgruppen ihr Wurfmaterial her? Dieser Frage ging der Fernsehsender Sat1 nach und filmte einen niederländischen Prinzen mit Gefolge, einen Brachter Freundeskreis und das Brachter Kinderprinzenpaar, als sie bei Karamelle Freddie im Brachter Gewerbegebiet einkauften.

Geschäftsführer Hans Suntjens im bunten Jackett freute sich ebenso wie der niederländische Prinz Tim I. mit seinen Adjutanten Thierry, Mike und Bas der Gesellschaft De Kwekkerte Lin über den Dreh – eine Gelegenheit, um auch für den Karneval jenseits der Grenze zu werben. Die niederländischen Jecken verewigten sich mit einem Plakat an einer Wand im Verkaufszelt.

1998 wurde die Firma vom Namensgeber Fred Frenken gegründet, er starb vor vier Jahren. 2005 wurde im Brachter Gewerbegebiet ein Neubau errichtet. Seit 2008 findet man in dem großen Zelt neben dem Firmengebäude ganzjährig ein großes Angebot. Wer die von außen eher unscheinbare Halle im Katers Feld 2 betritt, sieht nicht nur Kartons voller Süßwaren. Er sieht auch Wände, die einen zweiten Blick lohnen. Dort haben sich die Karnevalsgesellschaften, die sich mit Süßigkeiten und Wurfmaterialien eingedeckt haben, mit Bildern, Artikeln und Orden verewigt. Diese Wände zeigen, dass Karamelle Freddie eine lange Geschichte hat und über die Grenzen Deutschlands beliebt ist. Suntjens erzählt, dass in den Niederlanden und auch Belgien von Altweiber bis Aschermittwoch durchgefeiert werde; am Ende gebe es Hering. „Wir schlafen viel, essen gut und können die Tage genießen und feiern“, sagt er lachend.