Karneval in Niederkrüchten : Noch Karten für Seniorensitzung erhältlich

Niederkrüchten Bei der Sitzung am Sonntag, 2. Februar, in der Begegnungsstätte Niederkrüchten wirken auf und hinter der Bühne viele Vereine mit.

Jung gebliebene Karnevalsliebhaber sollten sich den Sonntag, 2. Februar, merken. Um 14.11 Uhr beginnt die Seniorensitzung in der Begegnungsstätte Niederkrüchten. Einlass bei freier Platzwahl ist ab 13 Uhr. Verzehrkarten, die auch zum Eintritt berechtigen, gibt es im Vorverkauf für fünf Euro, an der Tageskasse für sieben Euro. Vorverkaufsstellen sind der Bürgerservice im Rathaus in Elmpt, die Drogerie Vinken in Niederkrüchten und die Druckwerkstatt 24 in Dam.