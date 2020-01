Gedenken in Viersen : Gemeinsam gegen das Vergessen

Der Gedenktag auf dem Klinikgelände in Süchteln endete mit einer Messe in der evangelischen Johanniskirche. RP-Fotos: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Süchteln Bei einer Gedenkfeier auf dem Gelände der LVR-Klinik erinnerten die Teilnehmer an die Opfer des NS-Regimes.

Euthanasie kann aus dem Griechischen mit ein wenig Auslegung als „guter Tod“ beziehungsweise „schönes Sterben“ übersetzt werden. Dies steht im krassen Gegensatz dazu, was rund 1100 Patienten der LVR-Klinik für Psychiatrie in Süchteln und den dazugehörigen Wohngemeinschaften in Waldniel unter dem NS-Regime angetan wurde, die diesem Begriff eine neue, schreckliche Bedeutung gaben. „Um fünf Uhr morgens standen die Nazis wieder einmal vor unserer Tür, sie holten die Menschen schnell aus ihren Wohnungen und zurück blieben Angstschreie und großes Entsetzen.“ So ähnlich schildert eine Zeitzeugin in ihrem Tagebuch ihre Erlebnisse der damaligen Zeit. Die Betroffenen wurden auf schnellstem Weg ins hessische Lager Hadamar deportiert und dort in Gaskammern oder durch Medikamenteneinsatz ermordet.

Giesela Schmitz, deren Eltern als Pfleger in den 30er-Jahren das Grauen miterlebten, erinnert im Rahmen der von der LVR-Klinik und dem „Initiativkreis 27. Januar“ sowie dem Verein zur Förderung der Erinnerungskultur Viersen 1933-45 ausgerichteten Gedenkveranstaltung an die unfassbaren Vorgänge. Vor 75 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit. Hauptbetroffene der Grausamkeiten waren vor allem Personen jüdischen Glaubens, aber eben auch Menschen mit geistiger Einschränkung oder Behinderung, welche von den Nazis als „lebensunwertes Leben“ gesehen wurden.

Info Zehn Namen auf Gedenkkarten Namen Zehn Namen sollten die Masse an Opfern aus der Anonymisierung holen: Johann Andreas Bohnen (33), Lina Ackers (53), Auguste Bergmann (55), Anna Heinen (30), Maria Jansen (33), Elisabeth Leenen (65), Else Pesch (44), Christine Schmitz (57), Helene Tenthoff (20), Anna van Helden (55) und Annelise Witte (28).

„Hier wurden Menschen, denen Pflege, Unterstützung und Heilung versprochen wurde sowie deren Angehörige auf perfide Art und Weise getäuscht, misshandelt und ermordet“, beschreibt Beate Dahlmann die Geschehnisse. Gemeinsam mit Schmitz und Rainer Blix vermittelt sie diese Schicksale, die durch ihren zeitlichen Abstand und Grausamkeit oft drohen verdrängt zu werden, den rund 70 Besuchern der Veranstaltung auf dem Klinikgelände. Dort wurden drei Stolpersteine in den Boden eingelassen, die an diesem Tag die Stationen für einen Gedenkweg bilden. Erster Halt ist vor dem „Haus 2“. Klein und unauffällig ist der Stein, ganz anders als die von ihm verkündete Botschaft: „11. Juni 1941. 85 Frauen abtransportiert nach Hadamar“.

Mit Rosen, Kerzen und Namenskarten erinnerten die Organisatoren in der Johanniskirche an die Opfer des NS-Regimes. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Ähnliches verkündet der zweite Stein, „9. Mai 1941. 90 Frauen abtransportiert“, neben dem Schmitz den Eintrag aus dem Gedenkbuch vorträgt und der drei Häuser weiter in den Asphalt eingebettet ist. Der letzte Stolperstein, den die Gruppe auf ihrem schweigend zurückgelegten Weg erreicht, befindet sich vor der evangelischen Johanniskirche. Dort ist ein Ausschnitt der sogenannten Ermächtigung niedergeschrieben, welche Adolf Hitler verfasste und als Grundlage für die Vernichtung von „unheilbar Kranken“ im Zuge der Aktion T4 diente. Er weist dort an, „die Befugnisse von Ärzten so zu erweitern, dass unheilbar Kranken – bei kritischer Beurteilung ihres Krankheitszustandes – der Gnadentod gewährt werden kann“.

In der abschließenden Gedenkmesse stehen zehn Namen nahe des Altars auf handgeschriebenen Karten, die an die einzelnen Personen aller Altersklassen erinnern und gleichzeitig die Masse an Opfern aus der Anonymisierung holen sollen. Wie wichtig es ist, diese Erinnerung wachzuhalten, verdeutlicht eine von Schmitz geschilderte Begebenheit. Auf einem Zwischenstopp auf einer Reise nach Leipzig habe sie eine junge Frau mit dunkler Haut in einem Lokal sitzend entdeckt. Ganz in der Nähe hätten zwei jüngere Männer begonnen, Affenlaute und Gestiken zu imitieren. Ein älterer Herr habe die beiden angesprochen, ihr Verhalten hinterfragt und ihnen Erlebnisse aus seiner Vergangenheit geschildert. Daraufhin hätten die beiden erst geschwiegen und dann gefragt „Oh Gott, was haben wir da getan?“.