Medizinische Versorgung in Schwalmtal : Diskussion um Studie zum Ärztemangel

Marco Kuhn (SPD): „Gemeinde soll Gespräche führen“. Foto: Ahlen, Heike (hah)

Schwalmtal Die Schwalmtaler Verwaltung und die CDU wollen eine Analyse beauftragen. Das ist am 29. Januar Thema im Ausschuss.

Wie soll die Gemeinde Schwalmtal das Problem des Ärztemangels lösen? Dazu haben die Politiker von CDU und SPD unterschiedliche Vorstellungen. So steht zur Entscheidung, ob die Gemeinde bei der Firma IWG Sales GmbH aus Gießen eine neue Studie in Auftrag geben soll, die die Ärzteversorgung analysiert. Das Unternehmen hatte sich Ende 2019 in Schwalmtal in einer Ausschusssitzung vorgestellt. Wie hoch die Kosten sind, ist derzeit nicht bekannt; sie können auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt werden. Die CDU um Thomas Paschmanns ist dafür, die SPD um Marco Kuhn dagegen. Das wird Thema im öffentlichen Teil des Ausschusses für Demografie und Soziales am Mittwoch, 29. Januar.

Der Mediziner Johann Heinrich Arens, der bereits ein medizinisches Versorgungszentrum Hausärzte Schwalm-Nette in Waldniel führt und dieses gern vergrößern würde, hält von einer neuen Studie wenig: „Derzeit ist die Versorgung in Schwalmtal mit hausärztlicher Medizin in einem katastrophalen Zustand, das Alter der existierenden Kollegen lässt auch keine Besserung in der nächsten Zeit erwarten“, sagt Arens. Gespräche mit den Kollegen hätten keinen Erfolg gebracht, ein Gutachten könne an diesen Tatsachen auch nichts ändern.

Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung sind in Schwalmtal und Niederkrüchten 41 Prozent der Mediziner älter als 60 Jahre. Insbesondere in Waldniel sei es, wie Anwohner immer wieder schildern, schwierig bis unmöglich, schnell einen Termin bei einem Hausarzt zu bekommen. Johann Heinrich Arens hat für Waldniel einen Bedarf von 2,6 Hausärzten, für Amern einen von 0,75 ermittelt. Nach seiner Analyse würden in der Gemeinde 3,35 Hausärzte fehlen. Ein Bedarf, der sich nicht durch die vor Ort bereits tätigen Ärzte decken lasse.

Im Antrag der CDU heißt es: „Die ärztliche Versorgung in Schwalmtal nimmt aufgrund der Altersstruktur der ansässigen Mediziner bekanntermaßen eine besorgniserregende Entwicklung.“ Zahlreiche Gespräche der Verwaltung und potenzieller Investoren mit der Kassenärztlichen Vereinigung und der lokalen Ärzteschaft erbrachten bisher keine Lösungen. „Mit der nachgewiesenen Kompetenz der IWG bei der Lösung ähnlicher regionaler Problemsituationen sehen wir die Möglichkeit, dass das Unternehmen neben der reinen Analyse vor allem in den Gesprächen mit der Ärzteschaft, ,auf Augenhöhe’ in betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Belangen und unter besonderer Berücksichtigung der persönlichen Ansprüche und Bedürfnisse der Mediziner, weiterreichende Lösungen herbeiführen kann“, erklärt der Fraktionsvorsitzende für die CDU. Diese Chance solle man nutzen.

SPD-Fraktionschef Marco Kuhn spricht sich dagegen nicht für das Gutachten aus. Er appelliert an die Verwaltung, nochmal in Gespräche zu treten mit dem Eigentümer des Grundstücks, auf dem das größere Zentrum geplant ist, und mit Johann Heinrich Arens, der das neue hausärztliche Versorgungszentrum betreiben will. Sollten diese Gespräche nicht erfolgreich sein, solle die Gemeinde die nötigen Räume anmieten oder kaufen. Zudem solle sich die Gemeindeverwaltung darum kümmern, dass künftig freiwerdende Arztsitze am geplanten hausärztlichen Versorgungszentrum angesiedelt werden. Kuhn hält es zudem für sinnvoll, wenn sich die Verwaltung um Fördergelder bemüht.

Die Verwaltung schlägt für die Sitzung vor, „fachliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen“.