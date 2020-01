Fahrerflucht in Viersen : Nach Unfall - Beteiligter fährt einfach weiter

Viersen Ein Radfahrer wurde bei dem Unfall in Viersen-Dülken leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall in Viersen-Dülken wegen des Verdachts auf Fahrerflucht. Wie ein Sprecher mitteilt, radelte ein 21-jähriger Dülkener am Montag gegen 13 Uhr vom Busbahnhof an der Wasserstraße über den Parkplatz Melcherstiege in Richtung Westgraben. Als er vom Gehweg auf die Straße fuhr, achtete er nicht auf ein von links kommendes Auto. Beide stießen zusammen, der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Das Auto, möglicherweise ein grüner Kombi, fuhr in Richtung Venloer Straße weiter, ohne dass sich der Fahrer um den Unfall kümmerte. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.