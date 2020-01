Atomtransporte im Kreis Viersen : 6000 Tonnen bereits geliefert

Kreis Viersen Etwa zehn Atomtransporte stehen noch aus. Kritiker werfen Urenco vor, den eigenen Atommüll in Russland zu entsorgen. Das Unternehmen spricht von einem Wertstoff.

Das Unternehmen Urenco hatte mit dem russischen Unternehmen Tenex im Jahr 2019 die Lieferung von 6000 Tonnen abgereichertem Uran vereinbart. „Die Urenco Deutschland GmbH unterrichtete die atomrechtliche Aufsichtsbehörde, dass zum ursprünglichen Vertrag ein Zusatz vereinbart worden ist, der vorsieht, dass weitere rund 6000 Tonnen Uran in Form von Uranfluorid zur Wiederanreicherung bis 2022 bereitgestellt werden sollen“, sagt eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums. Insgesamt geht es also um 12.000 Tonnen abgereichertes Uran. Es wird in Form von Uranfluorid in wiederverwertbaren, 380 Meter langen Stahlbehältern transportiert.