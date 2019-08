Viersen Im Fahrradkorb befand sich auch die Geldbörse.

Während ein 24-Jähriger Nettetaler bei einem Verkehrsunfall in Viersen erste Hilfe leistete, hat ein Dieb sein in der Nähe abgestelltes Fahrrad samt Tasche und Geldbörse gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall am Freitagabend gegen 21.50 Uhr an der Kreuzung Düsseldorfer Straße/Mosterzstraße beobachtet haben. Hinweise: Ruf 02162 3770.