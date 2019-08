Einbruch in Viersen : Zigaretten im Wert von Tausenden Euro gestohlen

Viersen Unbekannte sind nachts in einen Supermarkt in Viersen eingebrochen.

Mindestens vier Einbrecher haben aus einem Supermarkt an der Lütticher Straße in Viersen Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Laut Polizei drückten sie am Montag um 2.30 Uhr mit Gewalt die Haupteingangs- und eine Zwischentür auf. Ihre Beute transportierten die dunkel gekleideten und maskierten Männer in großen Kunststoffsäcken ab. Hinweise: Ruf 02162 3770.