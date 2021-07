Einbruch in Firmengelände in Bracht : Dieb von Minibagger auf Anhänger in U-Haft

Brüggen Minibagger sind ein beliebtes Diebesgut. Gut, dass das Unternehmen in Bracht das Gefährt gut gesichert hatte. Dank der Ortung wurde der Diebstahl schnell bemerkt, die Polizei konnte einschreiten, bevor die Täter über die Grenze in die Niederlande verschwinden konnten.

(hb) Ein Haftrichter schickte einen tatverdächtigen Dieb eines Minibaggers in Untersuchungshaft. Am frühen Samstag gegen 2 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Viersen den Anruf eines Firmenmitarbeiters aus Bracht. Dieser hatte ein Ortungssignal erhalten, wonach sich ein Anhänger der Firma, auf dem ein Minibagger aufgeladen war, offensichtlich unbefugt auf dem Heidweg in Bracht in Richtung Niederlande bewegte. Einsatzkräften der Viersener Polizeiwache gelang es bei der sofort ausgelösten Fahndung, den gestohlenen Anhänger auf dem Heidweg aufzuspüren. Angesichts des Streifenwagens versuchte der Fahrer des Gespanns zunächst mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Niederlande zu flüchten. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen, verlangsamte dann aber plötzlich seine Fahrt. Dies nutzte ein Beifahrer, um abzuspringen. Danach beschleunigte der Fahrer neuerlich seine Geschwindigkeit und fuhr in Richtung Niederlande. Die Einsatzkräfte konnten den flüchtigen Beifahrer nach kurzer Verfolgung stellen und festnehmen. Es handelt sich um einen polizeibekannten 26-jährigen Polen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Weitere Streifenwagen spürten den gestohlenen Anhänger in den Niederlanden auf. Er stammt von einem Einbruch auf ein Firmengelände an der Solferinostraße. Die Fahndung nach dem Zugfahrzeug in den Niederlanden verlief bis jetzt ohne Erfolg.