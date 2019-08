Schulprojekt in Viersen : Die Bienen-AG hat es ins Finale geschafft

Schulprojekt in Viersen

Auf dem Gelände des früheren Kindergartens am Konrad-Adenauer-Ring will die Bienen-AG des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums ein Biotop anlegen. Im Wettbewerb „Grünes Licht für Bienen“ stehen die Schüler im Finale. Foto: Martin Röse

Viersen Die Bienen-AG des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums steht im Finale des deutschlandweiten Schülerwettbewerbs „Grünes Licht für Bienen“. Die Schüler haben viel vor, planen ein Biotop. Noch bis Ende des Monats kann abgestimmt werden.

„Der Zierlauch (Allium cristophii) wird bis zu 60 cm hoch. Er blüht von Mai bis Juni und ist ein Zwiebelgewächs. Er ist meistens lila, aber manchmal auch rosa oder weiß.“ So steht es im Begleittext eines Fotos auf dem Instagram-Account der Bienen-AG des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums. Das Wichtigste steht nicht im Text – es ist aber auf dem Foto zu sehen: Eine große Biene genießt die Zeit auf der Pflanze.

Während andere Schüler in Urlaub sind, treffen sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a während der Ferien auf dem Schulgelände. Sie haben mithilfe ihrer Erdkunde-Lehrerin die Bienen-AG ins Leben gerufen – und sich am deutschlandweiten Schülerwettbewerb der Landschaftsgärtner „Grünes Licht für Bienen“ beteiligt. Mehr als 200 Schulen waren dabei, die Viersener schafften es ins Finale. Die Aufgabe: Bei Instagram mindestens 15 Fotos von bienenfreundlichen Pflanzen posten. Rund 40 Aufnahmen umfasst die Bildersammlung der Schüler mittlerweile, von der Pfingstrose bis zur Sonnenblume. Jetzt sind die Schüler des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums unter den letzten 15. „Um zu gewinnen, brauchen wir jetzt Unterstützung“, erklärt Kim Zettl. „Jeder, der eine E-Mail-Adresse hat, kann an dieser Aktion teilnehmen,. Ein Instagram-Account ist hierfür nicht notwendig“, berichtet die 13-Jährige. „Auf der Seite www.schoenerewelt.de kann über den Button Voting für unsere 7a abgestimmt werden. Dazu einfach den Button der Schule anklicken, die E-Mail-Adresse eingeben und abschicken.“ Die Zeit drängt: Nur noch bis Ende August kann abgestimmt werden.