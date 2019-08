Zweite Kunstmesse in Brüggen : 57 Künstler zeigten ihre Werke bei der Art Brüggen

Brüggen Bilder, Fotos, Grafiken und Skulpturen waren am Wochenende in der Burggemeindehalle zu sehen. 3200 Besucher kamen.

Die Aussteller kamen aus allen Ecken Deutschlands, aus Frankreich, Italien und der Schweiz. „Sieben Wiederholungstäter“ seien dabei, so Haagmann. Ein so breites Kaleidoskop an Kunstschaffenden entfaltete sich den Besuchern, dass für jeden etwas dabei gewesen sein wird. Die Bereiche Malerei, Druckgrafik, Bildhauerei, Collage und Fotografie waren vertreten. Menschen, Formen, Boote, Tiere, Farbwelten – auch die Motive waren vielfältig.

Die Natur in Form von Pflanzen ist Thema von Maria Höveler aus Kaarst. Ihre „Mehrfarbenlinoldrucke von der verlorenen Form“, wie sie ihre Technik bezeichnet, lassen die Pflanzen vage, fast ein wenig verschwommen erscheinen: Der Betrachter bekommt auf diese Weise Uneindeutiges angeboten, das seine Vorstellungskraft anregt. Witzig sind die Holzskulpturen des Kölner Künstlers Hans Günther Obermaier: In klassischer Holzbildhauermanier gearbeitet, sind seine Skulpturen von Gesellschaftskritik, Ironie, Witz und genauer Beobachtung geprägt. Eine der „Wiederholungstäterinnen“ ist Monika Schiwy-Jessen. In diesem Jahr zeigte sie neben ihren vielschichtigen Collagen Arbeiten, in denen sie verschiedene Materialien in einem Pflanzensud kocht. Die Materialien reagieren mit dem Sud. Ein exaktes Ergebnis lässt sich nicht vorhersehen.