Luxus-Auto in Grevenbroich geparkt : Mutmaßlicher Ferrari-Dieb sitzt in U-Haft

Grevenbroich Nach dem spektakulären Diebstahl eines Luxus-Oldtimers 2019, der auch in der Grevenbroicher Südstadt für Aufsehen gesorgt hatte, wurde ein 45-jähriger Franzose nun an die deutschen Behörden ausgeliefert.

Zwei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl eines mehr als zwei Millionen Euro teuren Ferraris ist der mutmaßliche Dieb an die deutschen Behörden ausgeliefert worden. Das berichtete die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Montag. Der Mann sei in Frankfurt am Main den Behörden überstellt worden und sitze nun im Düsseldorfer Gefängnis in Untersuchungshaft. Der einschlägig bekannte 45-jährige Franzose hatte zunächst in Frankreich in anderer Sache eine Haftstrafe verbüßen müssen. Gegen den Verdächtigen werde wegen des Diebstahls in Kürze Anklage erhoben, sagte Staatsanwältin Laura Hollmann.