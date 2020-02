Baumaßnahme in Brüggen : Sperrung bleibt noch bestehen

Baumaßnahme in Brüggen

Arbeiten am Westring. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Der Westring kann am Freitag, 21. Februar, doch nicht für den Verkehr freigegeben werden.

Anders als in der vergangenen Woche auf Anfrage erklärt, wird die Sperrung am Westring nicht am Freitag, 21. Februar aufgehoben. Als Grund nannte die Verwaltung die Witterungsverhältnisse. Deshalb können die für Donnerstag, 20. Februar geplanten Asphaltarbeiten nicht ausgeführt werden. Um spätere Schäden und Folgekosten zu vermeiden, müsse der Untergrund abtrocknen. Wann die Sperrung aufgehoben wird, kann die Verwaltung zurzeit nicht sicher mitteilen.