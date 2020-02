Karneval in Viersen : Spende für Kinderprinzenpaare

Karneval in Viersen

Die SPD Viersen hat den drei Kinderprinzenpaaren eine Spende überreicht. „Ihr seid wirklich eine Bereicherung für den Karneval in unserer Stadt und rockt die Säle in Viersen“, lobte SPD-Fraktionsvorsitzender Manuel García Limia.

Gemeinsam mit Annalena Rönsberg, Jörg Dickmanns, Sonja Neickes und Michael Lambertz überreichte García Limia für die Sozialdemokraten in Anwesenheit des Viersener Senatspräsidenten Frank Schiffers Luca I. & Sophie I. (Alt-Viersen), Emil I. & Lara-Sophie I. (Dülken) und Ben I. & Mia I. jeweils 111,11 Euro. Rönsberg lobte die Tollitäten: „Was Ihr und Eure Unterstützer in dieser Session leistet, ist ein gutes Vorbild für das ehrenamtliche Engagement in unserer Stadt.“