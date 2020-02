Neues Angebot in Viersen : Chillen lernen statt zuschlagen

Konflikttrainerin Amel Schlippes begleitet unter anderem Jugendliche und junge Erwachsene, die durch gewalttätiges Verhalten auffällig geworden sind. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Anti-Gewalt-Trainerin Amel Schlippes hat sich mit Konfliktmanagement und Selbstbehauptung selbstständig gemacht.

Von Bianca Treffer

Wenn Amel Schlippes von ihrer Arbeit spricht, dann leuchten ihre Augen vor Begeisterung. Dass die Süchtelnerin, die in Aachen geboren wurde und dort aufwuchs, ihren Beruf von ganzem Herzen liebt, ist ihr anzusehen. Die 35-Jährige ist seit Jahren in der Gewaltprävention, dem Konfliktmanagement und der Selbstbehauptung tätig. Eine Arbeit, die die staatlich anerkannte Erzieherin, Sozialpädagogin und zertifizierte Anti-Gewalt-Trainerin so viel Freude bereitet, dass sie den Entschluss fasste, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen. Sie gründete das Chillwerk, das sie zuerst nebenberuflich betrieb und seit diesem Jahr hauptberuflich. „Chill deine Basis“, ist ihre Devise.

Wo es einmal beruflich hingegen sollte, das war Amel Schlippes schon mit 13 Jahren klar. „Ich habe in meiner Kindheit und Jugend bedingt durch mein Elternhaus Gewalterfahrung erleben müssen. Das hat mich für mein Leben geprägt. Ich möchte Respekt und Wertschätzung in die Welt geben. Niemand hat das Recht, gegen einen anderen Menschen gewalttätig zu sein“, sagt die 35-Jährige.

Info Neue Räume werden am 1. März eröffnet Termin Amel Schlippes eröffnet die neuen Räumlichkeiten für ihr „Chillwerk“ am 1. März, 15 bis 18 Uhr, an der Gladbacher Straße 189 in Viersen. Kontakt Telefon 02162 2660396, E-Mail: info@chillwerk.com, Internet: www.chillwerk.com

Nach dem Realschulabschluss in Aachen machte sie in ihrer Heimatstadt die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Als Erzieherin in der stationären Jugendhilfe in Aachen startete sie beruflich durch. Doch das reichte ihr nicht. Die junge Frau wollte mehr. Berufsbegleitend ging Amel Schlippes direkt an die Weiterbildung als Anti-Gewalt-Trainerin. Dazu kam das berufsbegleitende Studium der Sozialpädagogik. Es schloss sich eine Weiterbildung als zertifizierte systematische Anti-Gewalt-Trainerin an. Mit dieser Palette an Ausbildungen begleitete sie junge Menschen, die sich in sehr krisenhaften Situationen befanden und bei denen es auch zu Eskalationen kam. Ihre beiden Leitlinien dazu: „Es ist nie zu spät für eine gute Kindheit“ und „Entscheide dich“.

Jeder Mensch müsse sich im Laufe seines Lebens immer wieder entscheiden und mit den Konsequenzen leben, das sollte jedem klar sein, bemerkt Amel Schlippes. Aufgrund der Liebe zog sie nach Süchteln um. In der pädagogischen Ambulanz in Anrath fand sie eine neue berufliche Herausforderung. Ganz wichtig waren ihr schon immer die Gewaltprävention und das Stärken der Selbstbehauptung. So gründete sie 2013 berufsbegleitend das Chillwerk mit einer breit aufgestellten Angebotspalette für Schulen, Einrichtungen und Privatpersonen.

Die dynamische Frau arbeitet gleich auf mehreren Ebenen. Zum einem bietet sie Gewalt- und Mobbingprävention für Schulklassen und weitere Gruppen an. In Sachen Prävention schult sie zudem in zweitätigen Workshops auch Pädagogen. Dazu kommen gezielte Programme für von Schule suspendierte Jugendliche und bereits durch Gewalt auffällig gewordene junge Menschen. „Jeder Täter war selber einmal Opfer. Gewalttätiges Handeln ist ein erlerntes Handeln, das auch wieder verlernt werden kann“, sagt Amel Schlippes.

Und genau hier setzt sie an. In ihren Augen hat jeder eine zweite Chance verdient. Es geht darum, ein Rollenbild aufzubrechen. Dafür arbeitet sie mit einem systemischen Anti-Gewalt-Training. Diese Arbeit richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 21 Jahren, die aufgrund ihrer bisherigen Gewalttätigkeit von einer Verurteilung bedroht sind.

Auf der anderen Seite ist es ihr wichtig, dass Mädchen und Frauen durch ihre Körpersprache signalisieren, dass sie nicht bereit sind, in eine Opferrolle zu schlüpfen. „Aus dem Inneren heraus soll sich eine Stärke entwickeln, die deutlich signalisiert: Mit mir nicht. ,Selbstbestimmt sicher fühlen’ lautet das Stichwort“, sagt Amel Schlippes.

Sie unterrichtet Mädchen und Frauen in entsprechenden Kursen in Selbstverteidigung. „Ladyguard“ heißt es für alle ab 18 Jahren. Mädchen von neun bis elf Jahren und junge Frauen von zwölf bis 17 Jahren können auf „Gönn dir Girlpower“ zurückgreifen.

Die 35-Jährige selbst hat den Übungsleiterschein C und ist Trainerin im Kickboxen. „Ich habe vor neun Jahren mit Kickboxen angefangen. Es ist ein Kampfsport mit verbindlichen Regeln. Hier lernt ein jeder Regeleinhaltung auf sportlicher Ebene. Mit dem Kickboxen kann zudem sehr gut Stress abgebaut werden“, sagt sie.

Prävention liegt ihr am Herzen – und das schon für die Jüngsten. So steht sie mit dem Angebot „Löwencamp“ in den Startlöchern, ein Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Jungen ab fünf Jahren. „Ich werde diesen Kurs in Kitas als auch in meinen neuen Räumlichkeiten in Viersen anbieten“, blickt die Süchtelnerin in die Zukunft.