Bergungsarbeiten beendet : Sperrung auf A57 nach Unfall wieder aufgehoben

Alpen Am Donnerstagmorgen ist ein Mann bei einem Unfall auf der A57 schwer verletzt worden. Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten zwischen Rheinberg und Alpen gesperrt.

Die Sperrung führte laut Polizei zu einem mehrere Kilometer langen Stau in Richtung Nimwegen. Autofahrer wurden ab Rheinberg von der A57 abgeleitet. Die Sperrung dauerte bis etwa 10 Uhr. Der Grund waren Bergungsarbeiten.

Zuvor hatte es einen Unfall gegeben, bei dem ein Mann schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Insgesamt gab es am Morgen rund 180 Kilometer Stau in NRW. Betroffen waren vor allem mehrere Strecken im Rheinland und Ruhrgebiet.