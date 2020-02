Karneval in Viersen : So zieht der Rosenmontagszug durch Dülken

So zieht der Rosenmontagszug durch Dülken

Karneval in Viersen

Der Dülkener Rosenmontagszug hat diesmal einschließlich Zugleitung des Vaterstädtischen Vereins, Polizei und Feuerwehr 140 Teilnehmer – Gruppen und Wagen. Aufstellung ist auf der Waldnieler und Rheindahlener Straße sowie Eintrachtstraße, wo an der Ecke Lange Straße der Prinzenwagen steht.

Um 14.11 Uhr setzt sich der Zug unter dem Motto „Di Sonn, di looch, et Stripke steet, en Dölken wet man wi et jeet“ in Bewegung Richtung Innenstadt. Mit dabei sind wieder die Freundeskreise der Umgebung, die Landjugend der Nachbarorte, viele Sportvereine und die Karnevalsgesellschaften aus Viersen und Nettetal mit ihren Prunkwagen.