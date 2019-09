Brüggen : Brüggen soll Freizeitkonzept bekommen

Brüggen Laut Bürgermeister Frank Gellen bleiben Potenziale bisher ungenutzt, etwa die Nähe zum Outletcenter in Roermand.

Was hat Brüggen, was andere Kommunen nicht haben? Oder: Warum lohnt es sich, die Burggemeinde kennenzulernen? So haben zwei Fragen gelautet, mit denen Jean Paul Haenen im Frühjahr durch die Gemeinde gefahren ist. Das hat er nicht als Tourist getan, sondern beruflich. Haenen ist Chef der Firma Kwan Leisure, die Freizeitkonzepte entwickelt. Dazu gehört etwa ein Freizeitcenter im niederländischen Helmond. Neben großen Freizeitparks geht es auch um kleine Angebote.