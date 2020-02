Karneval in Viersen-Dülken : Altweiber: Das neue Anti-Chaos-Konzept

Getränke dürfen auch in diesem Jahr nur in Plastikflaschen in den abgesperrten Feierbereich im Ortskern von Dülken mitgebracht werden. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Mehr mobile Toiletten, längere Beschallung mit Karnevalsmusik, erstmals gratis Wasser für die Feiernden — die neuen Ideen der Stadtverwaltung für eine friedliche Altweiber-Feier in Dülken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Die Stadt Viersen setzt am Altweiber-Donnerstag für das Dülkener Zentrum auf starke Präsenz von Polizei und Ordnungsamt, Taschenkontrollen, Glasverbot – und Karnevalsmusik. Mit einem großen Bündel an Maßnahmen soll einem Chaos vorgebeugt werden. Einige der Maßnahmen wurden im vergangenen Jahr erstmals umgesetzt, nachdem es in den Vorjahren zu Ausschreitungen gekommen war und zahlreiche Jugendliche mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hatte in einer Bilanz für den Altweiberdonnerstag 2019 gesagt, der eingeschlagene Weg könne für die nächsten Jahre der richtige sein. Sie ist sich sicher: „Die weit überwiegende und immer stärker werdende Mehrheit der jungen Menschen will an diesem Tag fröhlich und ausgelassen Karneval feiern.“ Das ist genau geplant:

Gratis Wasser Um den Feiernden am Altweiberdonnerstag in Dülken eine Pause vom Alkohol zu erleichtern, bietet die Stadt erstmals gratis Wasser an. Der Ausschank erfolgt an einem Stand zwischen dem Feuerwehrcontainer und der Aktionsbühne auf dem Alten Markt.

Info Sofort Bußgelder im Kampf gegen Wildpinkler Foto: Dixie Kontrollen Der Kommunale Ordnungsdienst wird am Altweiberdonnerstag in Dülken verstärkt auf Wildpinkler achten. „Dabei wird es keine Ermahnungen geben“, betont der Stadtsprecher. Vielmehr werden die Ordnungskräfte sofort Bußgelder verhängen. Bußgelder Die Höhe der Buße für das öffentliche Verrichten der Notdurft ist gestaffelt. Sie beginnt bei 35 Euro. Wer sich für sein Geschäft besonders schützenswerte Orte aussucht, beispielsweise die Wände denkmalgeschützter Gebäude, muss 55 Euro zahlen. Noch teurer wird es für Wiederholungstäter. Da kann im Einzelfall eine vierstellige Summe fällig werden. Feierverbot Über die finanziellen Folgen hinaus bringt das Erwischtwerden beim Wildpinkeln noch einen weiteren Nachteil: Der Feierbereich ist für Notdurftsünder tabu. Hier nutzt die Stadt ihr Hausrecht und zeigt Wildpinklern die Rote Karte. Zusätzliche Toiletten Die Stadt stellt an Altweiber zusätzliche mobile Toiletten auf, so dass niemand sich in der Öffentlichkeit erleichtern muss. Im Dülkener Ortskern stehen insgesamt 23 dieser Toiletten zur Verfügung. 16 davon werden auf dem Alten Markt zu finden sein.

Mehr Toiletten Wildpinkeln war in den vergangenen Jahren stets ein Problem. Die Zahl der Dixie-Klos wird in diesem Jahr auf 23 erhöht – 2019 waren es 18. In den Jahren davor gab es keine mobilen Toiletten.

Länger Karnevalsmusik Im vergangenen Jahr wurde erstmals auf aufpeitschende Musik verzichtet, stattdessen gab es nach dem offiziellen Programm des Vaterstädtischen Vereins Karnevalsmusik bis 15.15 Uhr. Die Beschallung mit Karnevalsmusik wird in diesem Jahr ausgedehnt, bis 16.30 Uhr kann zu den jecken Klängen geschunkelt und gefeiert werden.

Glasverbot Wie in den Vorjahren gilt im Ortskern an Altweiber ein Glasverbot. Damit soll gewährleistet werden, dass Feiernde sich und Andere nicht durch Scherben gefährden. Wie im Vorjahr dürfen Bollerwagen mit Musikanlagen nicht auf die Partymeile mitgebracht werden. An den Eingängen zur glasfreien Zone stehen Müllbehälter bereit. Dort können mitgebrachte Gläser und Glasflaschen entsorgt werden. Außerdem werden Becher bereitgehalten, in die die Getränke aus Glasflaschen umgefüllt werden können.

Eingezäunte Feierzone Rund um den Alten Markt werden Sperrgitter aufgebaut. Sicherheitskräfte kontrollieren die Karnevalsgäste. Wer eine Tasche dabei hat, wird gebeten, den Inhalt zu zeigen. „Selbstverständlich geschieht das auf freiwilliger Basis“, erklärt Stadtsprecher Frank Schliffke. „Wer sich nicht kontrollieren lassen möchte, muss jedoch draußen bleiben.“ Wer dennoch versucht, durch die Sperren zu kommen, müsse mit einem Platzverweis durch das Ordnungsamt oder die Polizei rechnen.

Kontrollstellen Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der Polizei, des Jugendamtes sowie eines Sicherheitsdienstes sollen die Einhaltung des Jugendschutzes kontrollieren. Am Eingang zum Feierbereich werden deshalb Kontrollstellen aufgebaut. „Die Sicherheitsbehörden setzen klare Zeichen“, sagt der Stadtsprecher. „Wer sich nicht an die Regeln hält, wird im Zuge einer Null-Toleranz-Regel ausgeschlossen.“ Die Stadt wolle friedliches Feiern ermöglichen. „Wer sich nicht benimmt, fliegt vom Platz“, so Schliffke.

Verkaufsverbot Zwischen 10 und 19 Uhr dürfen Gläser und Glasflaschen im Dülkener Zentrum außerhalb geschlossener Räume nicht mitgenommen, benutzt oder verkauft werden. In der Verbotszone sind nur Papp- und Plastikbecher, Dosen und PET-Flaschen erlaubt.

Tiefgarage zu Der öffentliche Teil der Tiefgarage an der Kreuzherrenstraße und das darüber liegende Parkdeck werden von Mittwoch bis einschließlich Veilchendienstag, 25. Februar, gesperrt. Der Platz wird für Rettungsfahrzeuge und Behandlungszelte des Deutschen Roten Kreuzes gebraucht. Die privaten Parkplätze können weiter genutzt werden.

Gassen gesperrt Die Stadt sperrt am Altweiberdonnerstag die Zugänge vom Alten Markt zur Pielengasse und von der Kreuzherrenstraße zur Vogelsanggasse. Beide Gassen waren in der Vergangenheit als öffentliche Toilette missbraucht worden.