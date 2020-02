Stadt Viersen : Einschränkungen im Busverkehr an den tollen Tagen

Viersen Die Karnevalstage bringen Änderungen im Fahrplan der Busse und andere Öffnungszeiten der Bäder mit sich.

Busverkehr Durch die Karnevalszüge in Viersen, Süchteln und Dülken ist mit Behinderungen im Busverkehr zu rechnen. Am Altweiberdonnerstag werden die Haltestellen „Dülken Schulstraße“ und „Alter Markt“ der Linie 083 und 085, wegen der Open-Air-Veranstaltung nicht angefahren. Am Tulpensonntag, 23. Februar, wird in Viersen der Innenstadtbereich aufgrund des Karnevalszuges gesperrt. Aus diesem Grund kann der Viersener Busbahnhof von 11 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr nicht angefahren werden. Am Rosenmontag, 24. Februar, ist der Innenstadtbereich von Süchteln ab 9 Uhr gesperrt. Der Busbahnhof und die LVR-Klinik können aus diesem Grund nicht angefahren werden.