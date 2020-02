Einzelhandel in Viersen : Viersens Senfmanufaktur schließt

Dietmar Päpst schließt seine Alt-Viersener Senfmanufaktur Ende März. Als Rentner möchte er ab April viel schöne Zeit mit seiner Frau Inge verbringen. RP-Fotos: Nadine Fischer. Foto: Nadine Fischer

Viersen Dietmar Päpst hat die Senfproduktion für den Handel bereits eingestellt, bis Ende März bietet er in seinem Laden die restliche Ware an. Auch andere Geschäfte in der Viersener Innenstadt machen zu.

Electric Schaffrath an der Hauptstraße 112 schließt demnächst. Der Modeladen „Street one“ an der Hauptstraße 36 macht voraussichtlich im Juli zu, bei „Zeitlos Moden“ in der Rathausgasse ist am 19. Februar Schluss: Die Schilder mit Aufschriften wie „Sale“ und „Räumungsverkauf“ sind beim Bummel über die zentralen Viersener Einkaufsstraßen kaum zu übersehen. Etwas abseits, an der Remigiusstraße 9a, leeren sich auch im Laden von Dietmar Päpst die Regale. Seit 20 Jahren stellt er in seiner Alt-Viersener Manufaktur Senf her und verkauft ihn – Ende März ist Schluss. Päpst möchte künftig lieber Rentner sein, mit mangelnder Kundschaft habe die Schließung nichts zu tun, betont er. Anders sieht es da zum Beispiel bei Zeitlos Moden aus.

Zehn Jahre lang hat Uschi Langer ihr Modegeschäft in der Rathausgasse geführt, „ich höre aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen auf“, sagt die Viersenerin. „Die Käuferfrequenz hat stark nachgelassen. Das hat angefangen, als in Mönchengladbach das Minto eröffnet hat“, ergänzt die 60-Jährige. „Freiwillig wäre ich hier nicht rausgegangen, das ist mein Zuhause“, betont Langer. „Aber das rentiert sich einfach nicht mehr.“ Geschäfte wie „Street one“ und Zeitlos Moden bekommen außerdem die Konkurrenz durch den Online-Handel zu spüren. Electric Schaffrath muss unter anderem auch mit großen Elektromärkten konkurrieren, das Unternehmen schließt nicht nur seine Filiale in Viersen: Nur der Standort in Mönchengladbach soll weiter betrieben werden.

Info Seit 20 Jahren Senf aus Viersen Anfänge Dietmar Päpst eröffnete seine Alt-Viersener Senfmanufaktur im Jahr 2000 in einem Ladenlokal an der Löhstraße/Ecke Gartenstraße. 2003 zog der Laden an die Remigiusstraße 9a um. Produziert hat Päpst zuletzt 50 bis 100 Kilo Senf pro Monat.

Langer hat ihren Laden eher „als Hobby“ gesehen. „Ich habe immer alles reingesteckt“, sagt sie, doch sie habe auch viel bekommen: „Ich habe viele nette Menschen kennengelernt und hier die besten Freunde der Welt gefunden.“ Auch Päpst klingt wehmütig, wenn er zurückdenkt. „Das hier war mein Baby“, sagt er und schaut sich in seinem Ladenlokal um. „Ich habe mit zehn Senfsorten angefangen“, erzählt der 67-Jährige. In den Hochzeiten seien es 185 gewesen. Jetzt schrumpft die Sortenzahl immer weiter – denn Päpst hat die Senfproduktion für den Handel eingestellt.

Im Sommer haben seine Frau Inge und er beschlossen, die Senfmanufaktur zu schließen. „Das ist ein bisschen auch der Gesundheit geschuldet“, sagt er. Seit eineinhalb Jahren betreibt das Ehepaar die Manufaktur alleine ohne Mitarbeiter, Päpst produzierte weniger für gewerbliche Kunden, dafür mehr für seinen Online-Shop und den Laden. „Das geht alles nicht mehr so. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt der Viersener, der mit seiner Frau in Süchteln lebt. Als Rentner möchten die beiden mehr verreisen, Radtouren machen. „Ich möchte einfach viel schöne Zeit mit meiner Frau verbringen“, sagt Päpst. Bis Ende März öffnet der Laden donnerstags bis samstags, „alles, was ich bis dahin nicht verkauft kriege, geht an die Viersener Tafel“. Zu den Klassikern in seinem Sortiment gehören der Viersener Holundersenf, der Feigensenf und der Viersener Mispelsenf, er bietet aber auch Gelees, Liköre, Chutneys und Honig an.

„Zeitlos Moden“ in der Rathausgasse schließt zum 19. Februar. Foto: Nadine Fischer

Auch die Viersener Filiale von Electric Schaffrath an der Hauptstraße schließt, nur die Filiale in Mönchengladbach soll bestehen bleiben. . Foto: Nadine Fischer