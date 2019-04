Tödlicher Unfall bei Recklinghausen : Sperrung auf der A2 aufgehoben

Recklinghausen Bei einem Auffahrunfall auf der A2 bei Recklinghausen ist am Mittwoch ein Transporter-Fahrer ums Leben gekommen. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt. Inzwischen sind alle Unfallarbeiten erledigt.

Den Angaben zufolge war der Transporter am Mittwochmorgen am Stauende unter einen Sattelzug geraten. Ein Autofahrer fuhr dann auf den Transporter auf und wurde schwer verletzt. Der Transporter-Fahrer sei durch die Kollision im Führerhaus eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben. Rettungskräfte brachten den Autofahrer in ein Krankenhaus.