Brüggener stellt Bürgerantrag : Diskussion um Nitratbelastung geht weiter

Grenzland Der Brüggener Jürgen Moors hatte in seinem Bürgerantrag gefordert, den Nitratgehalt im Grundwasser zu senken. Der Gemeinderat beschränkte sich auf eine Unterstützung des zuständigen Kreises. Moors hat jetzt neue Vorschläge.

In Brüggen wird zurzeit über die Nitratbelastung im Grundwasser diskutiert. Nach der Ratssitzung und dem Beschluss der Verwaltungsvorlage zu seinem Bürgerantrag hat der Brüggener Jürgen Moors jetzt weitere Vorschläge unterbreitet.

Dazu gehören etwa eine engmaschige Kartierung des Gemeindegebietes mit den Nitratwerten im oberflächennahen Grundwasser und eine besondere Beachtung der Flächen, in denen die Nitratbelastung über den zulässigen 50 Milligramm pro Liter liegt: „In den Bereichen, in denen eine Nitratbelastung größer 50 Milligramm pro Liter im Grundwasser festgestellt wurde, ist eine dichtere Messung der Nitratwerte durchzuführen, bis eine Fläche, idealerweise ein Feld, als wahrscheinliche Quelle (Schwerpunktfläche) ausgemacht werden kann“, schlägt Moors vor. Zudem appelliert er, dass „die Besitzer und die Bewirtschafter der Flächen anzusprechen und informell zu verpflichten sind, verantwortungsvoll zu düngen und grundwasserschonend zu agieren“.

Die Frage der Nitratbelastung im Grundwasser wird kontrovers diskutiert – insbesondere dann, wenn es um die Verursacher geht. Dass die Nitratbelastung viele Menschen am Niederrhein beschäftigt und bei ihnen auch zu Besorgnis führt, kann Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer Rheinland aus eigener Erfahrung bestätigen. Auch in der Landwirtschaftskammer würden sich dazu besorgte Bürger melden: „Die Menschen haben viele Fragen“, erklärte Rüb. Der Sprecher machte klar: „Nitrat ist ein Poblem.“ Auch wenn man unterscheiden müsse zwischen den amtlichen Messwerten die das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz veröffentliche, und Messerergebnissen des Vereins VSR. „Die Messergebnisse sind kein Geheimnis“, sagte Rüb.

Hohe Nitratbelastung in Schermbeck

Als Verursache für die Nitratbelastung im Grundwasser nannte Rüb neben den Landwirten auch den Gartenbau und andere Faktoren wie etwa undichte Kanäle. Zu diesem ergebnis war auch eine Studie zur Nitratbelastung gekommen, die der Kreis Viersen vor seinem Fünf-Punkte-Plan in Auftrag gegeben hatte. Allerdings konnte dieser Plan, der unter anderem mehr Kontrollen enthielt, bisher nicht umgesetzt werden. Das NRW-Umweltministerium stufte ihn in vier punkten „als wenig zielführend“ ein. Doch Landrat Andreas Coenen (CDU) will bei diesem Thema nicht lockerlassen.