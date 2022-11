Kleiner Weihnachtsmarkt in Schwalmtal-Amern : Beim Weihnachtsmarkt gibt es Flut-Stollen

Nach drei Jahren Pause planen die Nachbarn rund um St. Georg wieder für einen Tag ihren Weihnachtsmarkt. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Rund um die Pfarrkirche St. Georg in Schwalmtal-Amern organisieren sechs Familien nach drei Jahren Pause für den ersten Advent wieder einen Weihnachtsmarkt. Wie viele Stände gibt es? Was wird geboten?

Die Nachbarschaft rund um St. Georg in Schwalmtal-Amern setzt in diesem Jahr eine lieb gewonnene Tradition fort: den kleinen Weihnachtsmarkt am ersten Advent (Sonntag, 27. November).

Seit zehn Jahren kümmern sich sechs Familien um die beliebte Veranstaltung – lediglich während der Corona-Pandemie mussten sie eine Pause von drei Jahren einlegen. Doch in diesem Jahr soll die kleine Zeltstadt im Schatten der katholischen Pfarrkirche und vor der Silhouette geschichtsträchtiger Häuser wieder aufgebaut werden. Geplant ist auch eine Aktion für einen guten Zweck.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Die Amerner Familien wollen Familie Weihs aus Kreuzberg-Altenahr im Ahrtal unterstützen, die um ihre wirtschaftliche Existenz kämpft. Im Sommer 2021 stand das Wasser bis zur Decke im Gastraum, die Küche wurde komplett zerstört. „Wir mussten unser Hotel vorübergehend schließen“, schildern die Betreiber des Landgasthofs Weihs. „Dank der zahlreichen wunderbaren Helfer, die uns von der ersten Stunde an unterstützt haben, sind wir nun wieder in der Lage, nach vorne zu schauen.“ Für den Wiederaufbau wollen sie ihren Weihnachtsstollen, den sie bereits seit vielen Jahren zur Weihnachtszeit backen und verkaufen, jetzt erneut als „Flut-Stollen“ anbieten. Die Einnahmen daraus nutzen sie für den Wiederaufbau: „Wir geben nicht auf“, sagt die Familie.

„Freiwillige Helfer holen den Stollen vom Landgasthof Weihs in Kreuzberg-Altenahr ab und verkaufen den frisch gebackenen Stollen für den Inhaber hier am Stand“, kündigt Yvonne Heinen als eine der Organisatorinnen des Weihnachtsmarktes an.

Und so soll der kleine Weihnachtsmarkt der Nachbarschaft rund um St. Georg aussehen: „Es wird ungefähr 17 Stände geben.“ Bestückt werden sie mit verschiedenen Taschen, Mützen und Dekorationsartikeln, die selbst hergestellt sind. Außerdem gibt es unterschiedliche Leckereien wie Mandeln, Marmeladen, Liköre, Plätzchen und Honig aus der Region, die sich als Geschenke zu Nikolaus und für Weihnachten eignen.

Neben dem Christstollen aus dem Ahrtal werden noch weitere Speisen und Getränke verkauft wie Glühwein, Kuchen, Flammkuchen, Reibekuchen und Würstchen. „Um 16 Uhr kommt der Nikolaus, zeitgleich beginnt auch die Live-Musik“, kündigt Heinen an.