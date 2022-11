Vorfall in Krefeld : 24-Jähriger ohne Führerschein baut Unfall auf der Flucht vor Polizei

Update Krefeld Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden: Das ist die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in Krefeld, den ein 24-Jähriger aus dem Kreis Viersen verursacht hat.

(RP) Bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat ein Autofahrer aus dem Kreis Viersen in Krefeld am Dienstagabend einen Unfall mit vier Fahrzeugen verursacht, bei dem vier Personen verletzt wurden. Weil der 24 Jahre alte Fahrer - in einer ersten Mitteilung der Deutschen Presse-Agentur hieß es, er sei er 18 Jahre alt - sich einer routinemäßigen Kontrolle der Beamten auf der Autobahn 44 entziehen wollte, gab er Gas und floh, über die Ausfahrt Krefeld Fichtenhain. Als die Polizei ihn in der Nähe der Ausfahrt erneut stellen wollte, ergriff er abermals die Flucht und versuchte, mit überhöhter Geschwindigkeit und bei Rotlicht die Kreuzung von Oberschlesienstraße und Anrather Straße zu überqueren. Dabei stieß er mit einem Pkw zusammen und wurde gegen zwei weitere Pkw geschleudert, wie die Polizei mitteilte.